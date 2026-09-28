Policja przerywa poszukiwania 45-letniego Andrzeja. Ich finał jest tragiczny!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-28 11:11

Tragiczny finał poszukiwań 45-letniego Andrzeja z Woli Piekarskiej. Mężczyzna był poszukiwany od 13 września, a w akcję zaangażowani byli policjanci i strażacy. Niestety, w niedzielę, 27 września, w jednym ze stawów w Skęczniewie znaleziono ciało. Jak podaje portal iturek.net, należało ono do zaginionego mężczyzny.

Radiowóz i taśma policyjna. Na wstawce portret zaginionego 45-latka. O tragicznym finale poszukiwań czytaj w SE.
Autor: Shutterstock; KPP Turek/ Materiały prasowe

45-latek z Woli Piekarskiej był poszukiwany od 13 września. Nie było z nim kontaktu, dlatego rodzina zwróciła się o pomoc do służb oraz mieszkańców.

O prowadzonych poszukiwaniach informowały także strony „Super Expressu”. Policjanci i strażacy sprawdzali okoliczny teren, wykorzystując w działaniach również drona. Przez kolejne dni wciąż istniała nadzieja na odnalezienie zaginionego.

Teraz wiadomo już, że poszukiwania zakończyły się tragicznym finałem.

Jak poinformował portal iturek.net, w niedzielę, 27 września, około godz. 10:30 służby otrzymały zgłoszenie o zwłokach znajdujących się w jednym ze stawów w Skęczniewie, na terenie gminy Dobra.

Na miejsce skierowano strażaków, w tym zastęp wyposażony w łódź ratunkową. Z wody wydobyto ciało mężczyzny.

Według najnowszych informacji przekazanych przez iturek.net okazało się, że był to poszukiwany 45-latek.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny jego śmierci będą teraz wyjaśniane przez służby. Policja i strażacy zakończyli tym samym prowadzone od kilkunastu dni poszukiwania.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
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