Policja przerywa poszukiwania 45-letniego Andrzeja. Ich finał jest tragiczny!

45-latek z Woli Piekarskiej był poszukiwany od 13 września. Nie było z nim kontaktu, dlatego rodzina zwróciła się o pomoc do służb oraz mieszkańców.

O prowadzonych poszukiwaniach informowały także strony „Super Expressu”. Policjanci i strażacy sprawdzali okoliczny teren, wykorzystując w działaniach również drona. Przez kolejne dni wciąż istniała nadzieja na odnalezienie zaginionego.

Teraz wiadomo już, że poszukiwania zakończyły się tragicznym finałem.

Jak poinformował portal iturek.net, w niedzielę, 27 września, około godz. 10:30 służby otrzymały zgłoszenie o zwłokach znajdujących się w jednym ze stawów w Skęczniewie, na terenie gminy Dobra.

Na miejsce skierowano strażaków, w tym zastęp wyposażony w łódź ratunkową. Z wody wydobyto ciało mężczyzny.

Według najnowszych informacji przekazanych przez iturek.net okazało się, że był to poszukiwany 45-latek.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny jego śmierci będą teraz wyjaśniane przez służby. Policja i strażacy zakończyli tym samym prowadzone od kilkunastu dni poszukiwania.