To on pomógł zatrzymać Zbysława C. po zabójstwie 5-latka. 10 tys. zł dla bohatera

Mieszkańcy Poznania postanowili podziękować mężczyźnie, który pomógł ująć Zbysława C., domniemanego zabójcę 5-letniego Maurycego. Grzegorz Konopczyński przejeżdżał śmieciarką w pobliżu miejsca zbrodni i do spółki z policjantką po służbie unieruchomił 71-latka. Pracownik firmy odbierającej odpady mówi, że nie czuje się bohaterem, ale poznanianie uważają inaczej.