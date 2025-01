Maks chciał dojść do szkoły, zginął na drodze. Samochód ciągnął go przez prawie 2 km. "Wydaje mi się, że to zły sen"

Popularny DJ zginął w koszmarnym wypadku! Miał odebrać żonę i nowo narodzone dziecko

Do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby doszło 11 stycznia 2024 roku. Jak mówili krótko po dramacie mundurowi, na wjeździe do miasta zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu zginął kierowca, 28-letni Radosław I., popularny w Wielkopolsce DJ. Pięć osób przetransportowano do szpitala, tam zmarł kolejny poszkodowany. To 19-letni mężczyzna, który podróżował z 28-latkiem.

Z relacji policji wynikało, że to kierowca audi, którym podróżowali zmarli, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku.

Szokujące ustalenia śledczych rzucają na sprawę nowe światło

Jak podaje portal Ostrów24, z opinii biegłych wynika, że kierowca audi był pod wpływem alkoholu – miał 0,8 promila we krwi. Co więcej, znajdował się również pod wpływem substancji psychoaktywnej 3/4CMC, czyli popularnego narkotyku określanego jako „designer drug”. Dramatyczne okoliczności potęguje fakt, że tego dnia 28-latek miał odebrać żonę i nowonarodzone dziecko z ostrowskiego szpitala...

Według ustaleń dziennikarzy, prokuratura postanowiła umorzyć postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy. Postanowienie wydano 30 grudnia 2024 roku, ale nie jest jeszcze prawomocne.

