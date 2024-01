to prawdziwy cud!

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek, 11 stycznia w godzinach rannych w Odolanowie na trasie wojewódzkiej 444 (Wielkopolskie). Ze wstępnych ustaleń ostrowskiej policji wynika, że na wjeździe do miasta zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu zginęła jedna osoba. Pięć osób przetransportowano do szpitala, tam zmarł kolejny poszkodowany.

Droga jest zablokowana, straż pożarna i policja prowadzą działania pod nadzorem prokuratora. - Na razie prowadzimy czynności wyjaśniające i nie możemy podać więcej szczegółów – powiedziała PAP policjantka.

Wypadek w Odolanowie. Wśród ofiar świeżo upieczony tata

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić dziennikarce "Super Expressu", jeden z mężczyzn, który zginął miał w czwartek, 11 stycznia odebrać ze szpitala nowo narodzone dziecko.

