Zaginiony Krzysztof Dymiński po raz kolejny widziany w Poznaniu!? Przejmujący apel matki 16-latka

Od dnia jego zaginięcia w sieci pojawiało się wiele informacji od ludzi, którzy rzekomo widzieli poszukiwanego w różnych rejonach Polski. Pierwszy taki trop zaprowadził nas nad Morze Bałtyckie do Rowów i Ustki, gdzie rzekomo widziano Krzyśka w lesie i na plaży z różańcem. Później ktoś nagrał podobnego chłopaka pod Poznaniem na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Koszutem a Kórnikiem.

Teraz według najnowszych doniesień, Krzyśka ponownie widziano w Poznaniu. Do redakcji portalu epoznan.pl zwróciła się mama 16-latka, która za pośrednictwem mediów chce dotrzeć do osób, które mogły go widzieć.

"Prosimy o pomoc kierowców mających rejestratory samochodowe jadących w nocy z 21.12 na 22.12 w godzinach 1:30 a 2:30 ul. Pułaskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Księcia Mieszka I w stronę Alei Wielkopolskiej). Pojawiło się zgłoszenie, że widziano tam osobę bardzo podobną do Krzysztofa. Bardzo proszę o kontakt do mnie na priv lub na nr 604944800 lub przez www.dyminski.pl Dziękuję bardzo. Tam nie ma kamer monitoringu, błagam o pomoc" - napisała.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Każdy ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.