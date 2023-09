Krzyś podróżuje z tajemniczym mężczyzną? „Wyszedł z czarnego auta”

Poszukiwany Krzysztof Dymiński dotarł do Sękowa? Ktoś widział podobnego chłopaka

Od ostatniej soboty maja bieżącego roku szukają go rodzice, przyjaciele i nieznajomi. 16-letni Krzysztof Dymiński wyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim i rozpłynął się w powietrzu. Od tamtego czasu z nikim się nie kontaktował.

Od dnia jego zaginięcia w sieci pojawiało się wiele informacji od ludzi, którzy rzekomo widzieli poszukiwanego w różnych rejonach Polski. Pierwszy taki trop zaprowadził nas nad Morze Bałtyckie do Rowów i Ustki, gdzie rzekomo widziano Krzyśka w lesie i na plaży z różańcem. Później ktoś nagrał podobnego chłopaka pod Poznaniem na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Koszutem a Kórnikiem.

– W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć – komentowała w mediach matka zaginionego.

Jak twierdzą niektórzy: „Warszawę potraktował jako punkt przesiadkowy. Krzyś miał plan na te wakacje, może obejść Polskę”.

Informacje o poszukiwanym obiegły kraj. Coraz częściej słyszymy o kolejnych rzekomych punktach, w których mógł się zatrzymywać poszukiwany nastolatek. Tym razem trafiamy do Sękowa, malutkiej miejscowości na zachód od Poznania.

– Nie jestem pewna, ale właśnie wyjeżdżałam 20 minut temu ze stacji benzynowej przy ul. Poznańskiej 3a w Sękowie. Chciałam się upewnić, czy to jest ta zaginiona osoba. Starszy mężczyzna, z który z nim przyjechał czarnym samochodem na rejestracjach PMI stanął w drzwiach wejściowych na stację. Gdy zorientował się, że go obserwuję, po chwili bardzo podobny chłopak do zaginionego wyszedł z głowę okręconą tak, jakby nie chciał po prostu się ujawniać. Może warto dzwonić na policję, żeby sprawdziła kamery? Może faktycznie to był Krzysztof? – pisze w mediach społecznościowych Kamila. Czy to był on?

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Apelujemy do wszystkich ludzi. Każdy ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

