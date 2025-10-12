Pożar w Poznaniu! Sklep w ogniu, strażacy walczą o galerię handlową!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-12 22:38

Pożar sklepu przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. W niedzielę (12 października) wieczorem ogień objął sklep sąsiadujący z budynkiem Galerii Podolany. Z pożarem walczy 18 strażackich zastępów. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał w rozmowie z PAP, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Ogień objął sklep o szerokości 34 m i długości 38 m. Strażak dodał, że ratownicy walczą, aby pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadującą ze sklepem galerię handlową.

Oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział PAP, że obecnie na miejscu działa 18 strażackich zastępów. - Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych - zaznaczył. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

POZNAŃ
POŻAR
STRAŻ POŻARNA
GALERIA HANDLOWA