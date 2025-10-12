Pożar w Poznaniu! Sklep w ogniu, strażacy walczą o galerię handlową!

Pożar w Poznaniu. Pali się sklep obok Galerii Podolany

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał w rozmowie z PAP, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Ogień objął sklep o szerokości 34 m i długości 38 m. Strażak dodał, że ratownicy walczą, aby pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadującą ze sklepem galerię handlową.

Oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział PAP, że obecnie na miejscu działa 18 strażackich zastępów. - Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych - zaznaczył. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.