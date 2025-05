Poznań: Ekskomunikował go papież. Były ksiądz skazany za nazwanie prezydenta Andrzeja Dudy "śmierdzielem". Ostre słowa sędzi

Spis treści

Ksiądz z Poznana doigrał się za kontrowersyjne kazanie w sieci

Michał W., były salezjanin z Poznania, który został ekskomunikowany przez papieża, nie zaprzestał odprawiania mszy i głoszenia kazań. Jego wystąpienia, transmitowane w internecie przez członków jego wspólnoty, często poruszają tematy polityczne. To właśnie w jednym z takich kazań padły słowa, które sąd uznał za obelżywe wobec najważniejszych osób w państwie.

W 2023 roku Andrzeja Dudę nazwał "śmierdzielem", "bubkiem", "gnojkiem" i "faryzeuszem". Rok później zarówno prezydenta Polski, jak i premiera Donalda Tuska, zwyzywał od "zdrajców" i "szumowin". Z kolei marszałek Szymon Hołownia został "chłystkiem".

Wyrok sądu: kara w zawieszeniu

Prokurator domagał się dla W. czterech miesięcy bezwzględnego więzienia. Sąd Okręgowy w Poznaniu, pod przewodnictwem sędzi Karoliny Siwierskiej, wymierzył mu karę łagodniejszą – dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sędzia podkreśliła, że słowa użyte przez oskarżonego były niedopuszczalne i wykraczały poza granice dozwolonej krytyki.

Sędzia bezlitosna: "Słowa potrafią ranić"

Sędzia Karolina Siwierska w uzasadnieniu wyroku nie kryła oburzenia słowami, jakich użył Michał W. Podkreśliła, że wolność słowa nie jest nieograniczona, a słowa mają ogromną moc i mogą ranić, wprowadzać w błąd, a nawet nakłaniać do zła.

- Są to niewątpliwie inwektywy, które mają ewidentnie charakter obraźliwy i pogardliwy, i to nie jest tak, że wolność słowa jest nieograniczona i że można mówić, co się chce i gdzie się chce, ponieważ słowa mają bardzo dużą moc. Słowa potrafią ranić, wprowadzać ludzi w błąd, słowa potrafią również nakłaniać do zła, do popełnienia przestępstw – powiedziała w uzasadnieniu.

Recydywa i mowa nienawiści

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że Michał W. był już wcześniej karany za podobne wypowiedzi. Jego kazania, jak podkreśliła sędzia Siwierska, są często wypełnione agresją, hejtem i mową nienawiści.

- Tymczasem oskarżony już pięciokrotnie był karany za swoje wypowiedzi, w których poniżał, obrażał, znieważał i zniesławiał innych ludzi, a jego kazania wypełnione są agresją, hejtem i tak zwaną mową nienawiści. Jeżeli Bóg jest miłością, to w kazaniach oskarżonego Boga nie było i mówię to z ubolewaniem i z dużym smutkiem - wyjaśniała Siwierska.

Szansa dla byłego księdza?

Mimo wcześniejszych kar, które nie przyniosły rezultatu, sąd zdecydował się dać W. jeszcze jedną szansę. Kara więzienia została zawieszona, ale pod warunkiem, że w ciągu trzech lat nie popełni on podobnego przestępstwa. Sędzia Siwierska podkreśliła, że teraz wszystko zależy od zachowania oskarżonego.

Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem, zdecyduje, czy będzie się odwoływać.