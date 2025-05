Oszuści z Poznania dzwonili do Niemiec. Policja wpadła im na trop

Rozbicie grupy przestępczej jest efektem współpracy policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu z ich odpowiednikami z Monachium. W kwietniu, z uwagi na wcześniejszą współpracę przy realizacji innych spraw kryminalnych, niemieccy policjanci zwrócili się do funkcjonariuszy operacyjnych z KWP w Poznaniu z prośbą o pomoc.

Z przekazanych informacji wynikało, że od dłuższego czasu na terenie Niemiec dochodzi do prób wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Sprawcy działali metodą oszustwa „na legendę”. Niemieccy policjanci dotarli do kilkudziesięciu potencjalnych pokrzywdzonych osób. W większości przypadków z seniorem kontaktowała się kobieta, która podszywała się pod członka rodziny (córkę) i informowała, że spowodowała wypadek. Informowała jednocześnie, że dzięki przekazanej przez seniora kwocie może uniknąć prawnych konsekwencji. Wtedy do akcji wkraczał drugi oszust, który kontynuował rozmowę podając się za policjanta. Jak zawsze w takich sytuacjach sprawcy dążyli do uwiarygodnienia wymyślonej historii, wywierając jednocześnie dużą presję czasu.

Zatrzymanie w Poznaniu. Policja zabezpieczyła telefony i dowody

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że połączenia telefoniczne są wykonywane z Lubonia oraz poznańskiej dzielnicy Wilczak. W wyniku pracy operacyjnej zlokalizowali dokładny adres mieszkania i od razu nawiązali współpracę z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, z którym zaplanowali zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, z których były nawiązywane połączenia do Niemiec.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

