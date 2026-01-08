Nie żyje zasłużony strażak. Jednostka w żałobie. "To nieoceniona strata"

Jak poinformował Powiat Pilski, bryg. Krzysztof Fojt przez dziesięciolecia był jedną z najważniejszych postaci związanych z ochroną przeciwpożarową w regionie i w kraju. W latach 1987–1998 pełnił funkcję Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, a następnie z ogromnym zaangażowaniem działał na rzecz rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych.

Był zasłużony nie tylko dla gmin powiatu pilskiego, ale również dla całej Polski. Świadczyło o tym pełnienie przez niego funkcji członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jako przedstawiciela województwa wielkopolskiego. W lokalnej społeczności znany był także jako członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile.

Śp. Krzysztof Fojt przez lata popularyzował ideę OSP, przyczyniając się do wzrostu liczby jednostek i realnego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dbał o umacnianie lokalnych wspólnot, pielęgnowanie tradycji i historii, a także o ścisłą współpracę ochotników z Komendą Powiatową PSP w Pile. Angażował się w liczne wydarzenia dla mieszkańców oraz inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

W mediach społecznościowych pojawiły się poruszające słowa pożegnania od osoby z jego bliskiego otoczenia:

Całe swoje życie poświęcił straży pożarnej — zarówno tej zawodowej, jak i ochotniczej. Był wieloletnim Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile oraz Członkiem Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP.

Służba drugiemu człowiekowi, troska o bezpieczeństwo oraz działalność społeczna były dla Niego prawdziwym powołaniem. Dla mnie osobiście była to osoba wyjątkowa.

Druh Krzysztof obdarzył mnie swoim zaufaniem, powierzając mi funkcję swojego zastępcy – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile.

Był moim mentorem i nauczycielem, zawsze służył radą, wsparciem i dobrym słowem. Wiele się od Niego nauczyłem — zarówno w pracy Związkowej, społecznej, jak i w podejściu do ludzi. Pozostanie na zawsze w mojej pamięci jako oddany strażak, społecznik i dobry człowiek.

Jego odejście to ogromna strata dla środowiska strażackiego i całej lokalnej społeczności.

Powiat Pilski przekazał również głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Odejście bryg. Krzysztofa Fojta to strata, której nie da się łatwo wypełnić – pozostanie w pamięci jako człowiek służby, oddania i wielkiego serca.