Jak przekazał portal e-poznan.pl, kobieta o wszystkim dowiedziała się od swojej córki. Po informacji próbowała wyjaśnić sprawę ze wskazanym chłopakiem. - Nie mówił nic, pytałam go dlaczego tak się zachowuje i gdzie są jego rodzice. Nie powiedział ani słowa - wyjaśnia dziennikarzom redakcji i dodała, że nie byłam wtedy świadoma, że chłopak nagrywał jej dziecko. - Kiedy tylko córka mi o tym powiedziała, on uciekł. Nie byłam już w stanie go dogonić. Nie zdołali go też znaleźć pracownicy ochrony i ratownicy - dodała.

Według ustaleń e-poznan, matka po zdarzeniu rozmawiała też z innymi osobami przebywającymi na basenie. Jak dowiedziała się od jednej z kobiet, chłopak w wieku około 13-15 lat, którego wygląd zgadzał się z opisem, miał również wcześniej dziwnie się zachowywać w okolicach jednego z basenów. Jak zauważyła miał obserwować dzieci.

Poznanianka zaapelowała o czujność od innych rodziców. - Jeżeli zrobił coś złego wczoraj i znów próbował dziś, może uda się uchronić przed tragedią jakieś dziecko - wyjaśniła. Mama 6-latki dodała, że kontaktowała się w tej sprawie z komisariatem na Wildzie. Tam polecono kontakt telefoniczny i mailowy z Wydziałem Spraw Nieletnich. Tak też zrobiła.

