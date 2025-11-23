Pani Kinga z Poznania walczy o życie po sześciu operacjach i trzech tygodniach śpiączki farmakologicznej.

Rodzina i przyjaciele apelują o pilne oddawanie krwi grupy O RH-, której brakuje w poznańskim centrum krwiodawstwa.

Twoja donacja może uratować życie – sprawdź, jak możesz pomóc i gdzie oddać krew w Poznaniu!

Poznań. Pani Kinga pilnie potrzebuje krwi grupy O RH-

6-letni synek i mąż czekają, aż pani Kinga, pacjentka szpitala w Poznaniu, wróci do domu - informuje "Głos Wielkopolski". Kobieta przeszła w ostatnim czasie aż 6 operacji, a od 3 tygodni znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej; obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Jak informują rodzina i przyjaciele, pani Kinga pilnie potrzebuje krwi grupy: O RH-, której brakuje również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - z grafiki aktualnej na piątek, 21 listopada, wynika, że jest stan jest bardzo niski.

- Krwiodawco, potrzebne jest Twoje wsparcie – oddaj krew lub jej składniki! Sezon infekcyjny to czas, kiedy zgłaszalność Dawców do oddania krwi jest mniejsza. Zapotrzebowanie na krew pozostaje jednak na niezmienionym poziomie. Twoja donacja może uratować życie osobom walczącym o zdrowie. Zgłoś się do najbliższego punktu krwiodawstwa i podziel się krwią - apeluje RCKiK w Poznaniu.

Krew w Poznaniu można oddać w punkcie przy ul. Marcelińskiej, a rejestracja dawców odbywa się w następujących dniach:

poniedziałek/wtorek/piątek: 7-15;

środa/czwartek: 7-18;

sobota: 7-13.

Jeśli ktoś nie ma akurat grupy O RH-, może również oddać krew innej grupy, która zostanie wykorzystana w rozliczeniach między bankami krwi.