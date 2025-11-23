Przeszła 6 operacji, jest w śpiączce i pilnie potrzebuje krwi! Mąż i 6-letni synek proszą o pomoc dla Kingi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-23 20:48

Rodzina i przyjaciele proszą o krew dla pani Kingi, która przebywa na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Kobieta przeszła w ostatnim czasie aż 6 operacji, a teraz znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Kobieta pilnie potrzebuje krwi grupy: O RH-, ale przydadzą się też inne grupy, które mogą posłużyć w wymianie między bankami krwi.

Poznań. Pani Kinga pilnie potrzebuje krwi O RH-

i

Autor: michellegordon2/ Pixabay.com Rodzina i przyjaciele proszą o krew dla pani Kingi, która przebywa na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Kobieta przeszła w ostatnim czasie aż 6 operacji, a teraz znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Kobieta pilnie potrzebuje krwi grupy: O RH-
  • Pani Kinga z Poznania walczy o życie po sześciu operacjach i trzech tygodniach śpiączki farmakologicznej.
  • Rodzina i przyjaciele apelują o pilne oddawanie krwi grupy O RH-, której brakuje w poznańskim centrum krwiodawstwa.
  • Twoja donacja może uratować życie – sprawdź, jak możesz pomóc i gdzie oddać krew w Poznaniu!

Poznań. Pani Kinga pilnie potrzebuje krwi grupy O RH-

6-letni synek i mąż czekają, aż pani Kinga, pacjentka szpitala w Poznaniu, wróci do domu - informuje "Głos Wielkopolski". Kobieta przeszła w ostatnim czasie aż 6 operacji, a od 3 tygodni znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej; obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Jak informują rodzina i przyjaciele, pani Kinga pilnie potrzebuje krwi grupy: O RH-, której brakuje również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - z grafiki aktualnej na piątek, 21 listopada, wynika, że jest stan jest bardzo niski.

Krwiodawco, potrzebne jest Twoje wsparcie – oddaj krew lub jej składniki! Sezon infekcyjny to czas, kiedy zgłaszalność Dawców do oddania krwi jest mniejsza. Zapotrzebowanie na krew pozostaje jednak na niezmienionym poziomie. Twoja donacja może uratować życie osobom walczącym o zdrowie. Zgłoś się do najbliższego punktu krwiodawstwa i podziel się krwią - apeluje RCKiK w Poznaniu.

Krew w Poznaniu można oddać w punkcie przy ul. Marcelińskiej, a rejestracja dawców odbywa się w następujących dniach:

  • poniedziałek/wtorek/piątek: 7-15;
  • środa/czwartek: 7-18;
  • sobota: 7-13.

Jeśli ktoś nie ma akurat grupy O RH-, może również oddać krew innej grupy, która zostanie wykorzystana w rozliczeniach między bankami krwi.

Studenci oddali krew. Na UWM odbyła się akcja Bloody Day

Polecany artykuł:

Ciało kobiety pod biurowcem w Katowicach! Tragedia w niedzielne popołudnie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ
SZPITAL
KRWIODAWSTWO