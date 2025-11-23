Ciało kobiety pod biurowcem w Katowicach! Tragedia w niedzielne popołudnie

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-23 19:41

Ciało kobiety znaleziono w niedzielę, 23 listopada, pod jednym z biurowców przy ul. Korfantego w Katowicach. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, po tym jak miejscowa policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie. Jak przekazali mundurowi, w tej sprawie cały czas trwają czynności, więc na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zgonu kobiety, choć w zgłoszeniu pojawiła się ważna informacja.

Katowice. Ciało kobiety pod biurowcem przy ul. Korfantego

Autor: Redakcja Pogodowa AI/ Wygenerowane przez AI Ciało kobiety znaleziono w niedzielę, 23 listopada, pod jednym z biurowców przy ul. Korfantego w Katowicach. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, po tym jak miejscowa policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie, zdj. ilustracyjne
  • W Katowicach doszło do tragicznego zdarzenia pod biurowcem przy ul. Korfantego.
  • W niedzielę, 23 listopada, znaleziono tam ciało kobiety, ale nie wiadomo jeszcze, jak doszło do jej śmierci.
  • Policja bada okoliczności zdarzenia. Co dokładnie się stało?

Policja w Katowicach bada przyczyny i okoliczności śmierci kobiety, której ciało znaleziono pod jednym z biurowców przy ul. Korfantego. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 listopada, w godzinach popołudniowych. 

- Ze zgłoszenia, jakie otrzymaliśmy, wynikało, że kobieta wypadła z okna, ale jest za wcześnie, żeby przesądzać, co się wydarzyło. Prowadzimy w tej sprawie czynności - przekazał "Super Expressowi" młodszy aspirant Dominik Michalik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

O sprawie napisał wcześniej "Dziennik Zachodni".

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

