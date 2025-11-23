Ciało kobiety pod biurowcem w Katowicach! Tragedia w niedzielne popołudnie

- W Katowicach doszło do tragicznego zdarzenia pod biurowcem przy ul. Korfantego.
- W niedzielę, 23 listopada, znaleziono tam ciało kobiety, ale nie wiadomo jeszcze, jak doszło do jej śmierci.
- Policja bada okoliczności zdarzenia. Co dokładnie się stało?
Katowice. Ciało kobiety pod biurowcem przy ul. Korfantego
Policja w Katowicach bada przyczyny i okoliczności śmierci kobiety, której ciało znaleziono pod jednym z biurowców przy ul. Korfantego. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 listopada, w godzinach popołudniowych.
- Ze zgłoszenia, jakie otrzymaliśmy, wynikało, że kobieta wypadła z okna, ale jest za wcześnie, żeby przesądzać, co się wydarzyło. Prowadzimy w tej sprawie czynności - przekazał "Super Expressowi" młodszy aspirant Dominik Michalik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
O sprawie napisał wcześniej "Dziennik Zachodni".
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.