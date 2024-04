i Autor: Shutterstock(2) Do sądu w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko 32-latkowi, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty wykorzystania seksualnego dzieci w wieku 6-11 lat, zdj. ilustracyjne

Przerażające ustalenia śledczych

Umawiał się tylko z samotnymi matkami. Wszystko po to, by wykorzystywać ich dzieci! Obrzydliwy proceder

Do sądu w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko 32-latkowi, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty wykorzystania seksualnego dzieci w wieku 6-11 lat. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał celowo nawiązywać kontakty towarzyskie z samotnymi matkami, by ułatwić sobie w ten sposób dostęp do najmłodszych. Jedna z ofiar sama zgłosiła się na policję.