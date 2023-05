Przerażający wypadek w poznańskiej galerii handlowej! Poparzona kobieta w szpitalu

Ukrainka stworzyła dzieciom rodzinny dom. W środku biła tłuczkiem do mięsa. Zmuszała do okropności

Poznań. Akcja służb w galerii handlowej M1

O zdarzeniu informuje "Głos Wielkopolski". Jak czytamy, w poniedziałek 22 maja przed godziną 15.00 doszło do niebezpiecznego zdarzenia w pralni chemicznej. Według relacji strażaków, miał miejsce wyrzut chemikaliów przeznaczonych do prania chemicznego. - W konsekwencji zdarzenia poszkodowane zosytały trzy osoby. Dwie z nich "nawdychały" się substancji, w wyniku czego miały lekkie zawroty głowy. Trzecia została lekko poparzona. Została przetransportowana do szpitala - mówi ogn. Marcin Tecław z KM PSP w Poznaniu. Na miejscu nadal trwają działania strażaków. Nie była konieczna ewakuacja obiektu.