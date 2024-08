To miał przy sobie

Hasłem tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata", której ogólnopolskim koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, brzmi: "Na straży Czystej Ziemi". To już 31. edycja tej inicjatywy. Zwyczajowo wielkie porządki organizowane są w całym kraju w trzeci weekend września. Ale władze Poznania uznały, że tym razem stolica Wielkopolski wydłuży je na ponad 3 tygodnie. To efekt rozmów z osobami biorącymi udział w akcji w poprzednich latach. Ma być dłużej, a tym samym efektywniej. Czasowe ramy tegorocznej edycji po poznańsku to 1-22 września.

Wystarczy dobrze wypełnić formularz. A potem odebrać worki i rękawice

Urzędnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej poznańskiego magistratu informują, że do akcji może zgłosić się każdy, kto chciałby razem ze swoją grupą posprzątać teren ogólnodostępny znajdujący się w granicach administracyjnych Poznania. Wystarczy wypełnić formularz TUTAJ. Chętni powinni w nim wskazać dokładne współrzędne miejsca pozostawienia worków z zebranymi odpadami, liczbę uczestników, datę przeprowadzenia działań i określić teren, który zostanie uporządkowany. Zgłaszać można się do 15 września 2024 r.

Każda grupa, która prześle zgłoszenie, może liczyć na otrzymanie pakietu z asortymentem do sprzątania, czyli specjalne worki i rękawice. Wielkość pakietu uzależniona jest od liczby uczestników wskazanych w formularzu. Asortyment będzie wydawany w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Autorzy zgłoszeń po wypełnieniu formularza otrzymają automatyczną wiadomość mailową potwierdzającą udział w akcji, a później szczegółowe informacje organizacyjne.

Poznańscy urzędnicy przypominają też o kilku ważnych zasadach dotyczących wskazania punktu odbioru zebranych przez wolontariuszy śmieci. Musi on posiadać dogodny dojazd, umożliwiający dotarcie do niego ciężkim sprzętem, nie może być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie altan odpadowych, musi też być dostępny całodobowo.

Sprzątają miliony Polaków. W Poznaniu porządki już od wiosny

A teraz garść danych z ubiegłorocznej akcji w skali ogólnopolskiej. Jak podaje jej koordynator - Fundacja Nasza Ziemia - w 2023 r. wzięło w niej udział niemal 543 tysiące osób. Zgłoszono 3500 poszczególnych akcji. Zebrano prawie pół miliona kilogramów odpadów. W ciągu 30 lat prowadzenia tej inicjatywy, jak informują z satysfakcją organizatorzy, uczestniczyło w niej 20 milionów Polaków.

W Poznaniu wrześniowe "Sprzątanie Świata" jest dopełnieniem innych społecznych działań. Ot, choćby w tegorocznej akcji "Wiosenne Porządki 2024" mieszkańcy zebrali 37,5 ton odpadów, które zostały zdeponowane w ponad 250 punktach rozsianych po całym mieście. Z danych wskazanych w formularzach wynika, że udział w akcji wzięło prawie 18 tysięcy uczestników.

