Próbowali zgwałcić 13-latka metalowym kijem! Wszystko nagrali. Prokuratura ujawnia wstrząsające szczegóły

Koszmar chłopca



Do 15 lat więzienia grozi dwóm 17-latkom i jednemu 18-latkowi, którzy odpowiedzą za zgwałcenie i usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego nieletniego chłopca. Do napaści doszło w minionym tygodniu w ośrodku wychowawczym w Niechanowie.