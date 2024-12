Przerażające odkrycie w Wielkopolsce! Ze stawu wyciągnięto zwłoki mężczyzny

Przerażające odkrycie w Wielkopolsce! Ze stawu wyciągnięto zwłok mężczyzny

Jak przekazuje Radio SUD, w sobotę, 7 grudnia uwagę przechodniów zwróciły pozostawione w pobliżu stawu rzeczy osobiste, w tym kula ortopedyczna. Znalezisko wzbudziło podejrzenia, które skłoniły ich do powiadomienia służb. Po przybyciu strażaków i nurków potwierdzono obecność ciała w wodzie.

Sprawę śmierci mężczyzny bada policja

Śledczym udało się ustalić, że wyłowione ciało należy do 45-letniego mężczyzny. Teraz policja pracuje nad ustaleniem szczegółów związanych z tą tragedią. Na miejscu przeprowadzono oględziny, a ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci mężczyzny. Śledczy analizują, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też w zdarzeniu mogły brać udział osoby trzecie.

Tragedia w Mostkach koło Nowego Sącza: 12–letni Wojtuś utopił się w stawie razem ze swoim 20-letnim wujkiem. W sobotę obaj zostali pochowani