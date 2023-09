i Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe Quiz. Prawda czy fałsz?! Szybki test wiedzy o Poznaniu!

Jesteście pewni swojej wiedzy na temat Poznania? Jeśli tak to zapraszamy was do wspólnej zabawy! Oto przed wami quiz wiedzy o stolicy Wielkopolski. Sprawdzamy waszą wiedzę w formie "prawda czy fałsz"! Przygotowaliśmy 10 pytań, dzięki którym będziemy wiedzieć, czy dobrze znacie gród Przemysława. Do dzieła!