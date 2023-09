Co to takiego?

To hit!

Disco polo to ulubiona muzyka wielu Polaków

Disco-polo to rodzaj muzyki, który znany jest przez wszystkich Polaków. Jedni ją lubią, a inni nie cierpią. Koło tej muzyki nie można jednak przejść obojętnie. Disco polo grane jest bardzo często na weselach, a więc nie ma chyba człowieka, który chociaż raz nie bawiłby się przy takiej muzyce.

Znasz hity disco polo? Quiz

Myślisz, że jesteś fanem disco polo? Sprawdź się w naszym quizie. 12/15 to obowiązek dla każdej osoby, która słucha tej muzyki.

