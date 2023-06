Radiowóz na sygnale wbił się w osobówkę! Groźny wypadek pod Lesznem

Drugi z 14-latków potrąconych w karambolu nie żyje. Vitalii marzył, by napisać piosenkę

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że do wypadku doszło przed godz. 21. W zderzeniu uczestniczyły łącznie cztery osoby, z czego dwóch rannych policjantów przewieziono do szpitala.

Oficer prasowa leszczyńskiej policji asp. szt. Monika Żymełka poinformowała PAP, że do zderzenia doszło na prostym odcinku drogi pomiędzy Święciechową a miejscowością Gołanice. Jak wskazała, funkcjonariusze jechali obsłużyć wypadek z udziałem motocyklisty, do którego doszło w miejscowości Bukówiec Górny. - Policjanci jechali z włączonymi sygnałami, byli uprzywilejowani i podczas wyprzedzania jakiegoś pojazdu doszło do boczno-czołowego zderzenia z samochodem marki Tesla - opisała.

Jak wskazała Żymełka, ze wstępnych informacji wynika, iż przewiezieni do szpitala policjanci nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Policjantka zaznaczyła, że mężczyźni jadący teslą nie zostali ranni w wypadku.

