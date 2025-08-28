Rodzice walczą o życie 7-letniej Mai! Diagnoza była dla nich jak wyrok. „Wszystko wydarzyło się tak nagle”

7-letnia Maja zmaga się z rozległym glejakiem pnia mózgu (DIPG), jednym z najcięższych nowotworów dziecięcych.

Stan dziewczynki pogorszył się nagle, a diagnoza lekarzy była druzgocąca, lecz Maja walczy i odzyskuje siły.

Rodzice Mai szukają ratunku w kosztownym leczeniu za granicą, które może dać nadzieję na przedłużenie życia.

„Wszystko wydarzyło się tak nagle…” – piszą rodzice Mai na stronie siepomaga.pl. W piątek dziewczynka skarżyła się na ból głowy, a w kolejnych dniach jej stan gwałtownie się pogarszał. Pojawiły się problemy z poruszaniem i mówieniem.

Po pierwszych badaniach w szpitalu rodzinnym konieczny był pilny transport do specjalistycznej placówki w Poznaniu. W niedzielę Maja była w stanie wypowiadać pojedyncze słowa, ale już następnego dnia rano nie mówiła wcale. Wyniki rezonansu przyniosły dramatyczną diagnozę – guz mózgu, glejak pnia mózgu (DIPG).

„W tamtym momencie nasz świat runął. Diagnoza najgorsza z możliwych. Zostaliśmy poinformowani, że Mai pozostało niewiele czasu” – relacjonują rodzice.

Mimo dramatycznych chwil, kiedy lekarze nie dawali już nadziei, dziewczynka wykazała się niezwykłą siłą. Dzięki chemioterapii, a wkrótce także radioterapii, stan Mai uległ częściowej poprawie. Powoli odzyskuje sprawność ruchową, a choć mówi nieco niewyraźnie, cały czas pozostaje świadoma tego, co dzieje się wokół niej.

Rodzice szukają ratunku w zagranicznych klinikach. Szczególną nadzieję pokładają w konsultacji w Szwajcarii, która może otworzyć możliwość zastosowania terapii niedostępnej w Polsce. Jednak koszty leczenia, rehabilitacji, transportu medycznego i procedur są ogromne.

„Nie mamy pojęcia, jak potoczą się dalsze dni, jaki będzie stan Mai. (…) Każda wpłata, każde udostępnienie oraz gest solidarności przybliża nas do tego, aby Maja mogła dalej walczyć” – apelują bliscy dziewczynki.

Rodzina wierzy, że przed Mają jeszcze wiele pięknych chwil, a kluczem do tej walki jest wspólne wsparcie. „Nasza córeczka otrzymała najgorszy z możliwych wyrok, ale nigdy się nie poddamy” – podkreślają.

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć Maję w jej walce o zdrowie, mogą tego dokonać TUTAJ.