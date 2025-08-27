Trzcianka: Tragedia na podwórku. Samochód zabił 7-letnią dziewczynkę

2025-08-27 15:33

W Trzciance doszło do niewyobrażalnej tragedii. 7-letnia dziewczynka zginęła potrącona przez samochód na podwórku. Mimo natychmiastowej pomocy, życia dziecka nie udało się uratować. Co się wydarzyło?

7-latka zginęła pod kołami auta

Do tragicznego wypadku doszło w środę w Trzciance. Około godziny 12:45, przy ul. Sikorskiego, samochód osobowy potrącił 7-letnią dziewczynkę.

- Około godz. 12.30 w Trzciance, poza drogą publiczną, na drodze wjazdowej prowadzącej z ul. Sikorskiego na podwórko kamienicy, 47-letnia mieszkanka powiatu pilskiego, prowadząc auto marki Volkswagen, wyjeżdżając z podwórka potrąciła 7-letnią dziewczynkę. Dziecko niestety nie przeżyło - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową asp. szt. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Jak doszło do wypadku?

Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko bawiło się tam wraz z innymi dziećmi. W chwili, gdy kierująca volkswagenem wyjeżdżała z podwórka, doszło do potrącenia. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy, życia dziewczynki nie udało się uratować. 

Samochodem kierowała 47-letnia kobieta. Policjanci przebadali ją na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się, że była trzeźwa w chwili wypadku.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu pracowali funkcjonariusze oraz prokurator. Zabezpieczono teren, przesłuchano świadków i wykonano niezbędne czynności procesowe. Policja podkreśla, że dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

