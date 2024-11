Spis treści

Rogal na św. Marcina. Historia tradycyjnego wypieku

Choć o samych rogalach świętomarcińskich słyszał niemalże każdy, to mało kto wie, jaką historię ma tradycyjny wypiek. Okazuje się, że wywodzi się ona jeszcze z czasów pogańskich kiedy to na jesień składano bogom ofiary z ciasta w kształcie wolich rogów. Z czasem jednak ową tradycję przemienił nieco kościół, który postanowił połączyć ją z Dniem Świętego Marcina. Kształt ciasta od tamtej pory miał nawiązywać nie do wolich rogów, a do końskiej podkowy, którą zgubił koń świętego.

W Poznaniu natomiast, czyli w mieście, które słynie z rogali świętomarcińskich, tradycja zaczęła rozkwitać po wydarzeniach z 1891 roku. Wówczas bowiem proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki chciał wzorem patrona wraz z wiernymi zrobić coś dla osób ubogich. Lokalni cukiernicy upiekli więc rogale, które następnie rozdawali biednym pod kościołem zupełnie za darmo.

Kiedy jemy rogale świętomarcińskie?

Tradycja spożywania rogali świętomarcińskich przetrwała do dziś i słodką przekąskę mieszkańcy Poznania oraz wielu innych miast w Polsce jedzą dokładnie 11 listopada. Oczywiście, choć serwuje się je głównie 11 listopada, to w niektórych cukierniach w stolicy Wielkopolski można je kupić przez cały rok.

Gdzie kupić rogale świętomarcińskie? Poznań i okolice

Rogale marcińskie kupimy w niemalże każdym markecie i w każdej piekarni w Polsce. Gdzie jednak można zakupić te oryginalne słodkości z wyjątkowym certyfikatem? Okazuje się bowiem, że certyfikowany rogal świętomarciński jest wypiekany tylko w Poznaniu i w wyznaczonych powiatach Wielkopolski.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie zakupisz regionalny i oryginalny specjał, sprawdź naszą galerię zdjęć poniżej, w której znajduje się lista sprzedawców z certyfikatami na rok 2024!

Ile kosztuje rogal świętomarciński?

Rogal świętomarciński to tradycyjny wypiek, który w szczególności w okolicy 11 listopada może zaskoczyć ceną. Najdrożej będzie z pewnością u certyfikowanych poznańskich sprzedawców, lecz to właśnie w tego typu miejscach rogale będą najsmaczniejsze. Średnia cena rogala wynosi 50 zł/kg, ale w niektórych miejscach może sięgać aż 80 zł. Za jedną przekąskę zapłacimy więc około 10-25 zł. Jeśli jednak zależy ci na oszczędności, pomyśl nad zakupem wypieku w markecie.

Skład rogali świętomarcińskich

Choć rogale świętomarcińskie skradły serca milionów Polaków, to nadal mało kto wie, jaki skład ma tradycyjny wypiek. Co więc znajduje się w środku słodkiej bułeczki?

W skład popularnego rogala św. Marcina wchodzą następujące składniki:

biały mak,

cukier,

okruchy,

masa jajowa,

tłuszcz,

rodzynki,

orzechy,

owoce w syropie lub kandyzowane,

aromat migdałowy.