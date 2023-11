Najlepsze rogale świętomarcińskie są z Rzeszowa! Cukiernicy zdradzili sekretne składniki

W tym miejscu zginął ten, co "kulom się nie kłaniał". Pomnika Świerczewskiego już nie ma, ale można zobaczyć to

Tuż przed dniem 11 listopada zapach słodkiego kajmaku i lukru roznosi się na całej ulicy Miodowej w Rzeszowie. Ci, którzy znajdą się w pobliżu tej najsłynniejszej rzeszowskiej cukierni, już od drzwi są wabieni wonią rogalików świętego Marcina. Te wyprzedają się tysiącami. Nic dziwnego! W cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak opatentowano całkiem inny smak, niż mają słodkości z Wielkopolski. Po pyszne rogaliki ustawiają się długie kolejki.

Rogale, które wychodzą z pieca są natychmiast malowane kajmakiem lub polewane lukrem, posypywane orzechami lub migdałami i cieplutkie trafiają na półkę sklepową, skąd w mig znikają! Każdy chce skosztować jeszcze ciepłego rogalika, który rozpływa się w ustach. Popularność rogali świętego Marcina w Rzeszowie co roku rośnie.

- Przygotowania trwają ,rogale pieczemy na bieżąco! Ciasto półfrancuskie z dodatkiem masła, nadzienie z białego maku z bakaliami (orzechy włoskie, rodzynki, migdały, skórka pomarańczowa), wykończone kajmakiem i z migdałami na wierzchu. To serce naszego rogalika św. Marcina. Najbardziej pożądaną rzeczą w tej słodkości jest też dodanie trochę uśmiechu i jeszcze więcej miłości, żeby każdy kto je zjada miał dobry dzień, a przede wszystkim słodki- zdradził nam cukiernik Jakub Rak.

Rogalików żal nie spróbować! Nie tylko pięknie pachną i smakowicie wyglądają, ale przede wszystkim są przepyszne! Trzeba się jednak spieszyć, bo ustawiają się po nie ogromne kolejki, a kupujący biorą nawet po kilkadziesiąt sztuk!

Jak podaje Wikipedia, tradycja rogali świętomarcińskich wywodzi się z czasów pogańskich. Podczas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów lub, w zastępstwie, z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół łaciński przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. Kształt ciasta interpretowano jako nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń świętego. W Poznaniu tradycja wypieku rogali świętomarcińskich na 11 listopada istniała już na pewno w 1860 roku, kiedy to opublikowano w „Dzienniku Poznańskim” najstarszą dziś znaną reklamę rogala świętomarcińskiego.

W Rzeszowie ten zwyczaj obchodzony jest dużo krócej, ale nie mniej smacznie. Wielkopolskie wypieki na Podkarpacie zawitały dzięki Jakubowi Rakowi i jego bratu, którzy lata studenckie spędzili w Poznaniu i tam pokochali słynne rogaliki. Gdy wrócili do Rzeszowa, postanowili zrobić rzeszowską wersję rogalików, która jest oparta na tradycji poznańskiej. Starsza Pani, która stała przed cukiernią tuż przed 10.0o zdradziła nam, że kupuje rogaliki św. Marcina w Cukierni Julian Orłowski &Kazimierz Rak z jednego powodu - Zawsze mają świeże rzeczy. Przychodzę tutaj mnóstwo lat i smaki się nie zmieniają a cukiernicy są zawsze serdeczni no i ja będąc w Poznaniu z wnukami kosztowałam ich oryginalnych rogalików i te rzeszowskie smakują mi bardziej! Zawsze na nie czekam i kupuje moim wnukom z lukrem, żeby im opowiedzieć, że Św. Marcin przyjeżdża na siwym koniu, co znaczy, że niesie ze sobą przymrozki, a lukier idealnie to obrazuje- dodała uśmiechając się jeszcze przed otwarciem cukierni.