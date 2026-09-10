Rolnik stratowany przez byki. Tragedia w gospodarstwie w Wielkopolsce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-10 16:34

Dramatyczny finał prac w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Sarbia niedaleko Wągrowca. Byki zaatakowały ich 61-letniego właściciela. Mężczyzny nie udało się uratować.

Rolnik stratowany przez byki. Tragedia w gospodarstwie w Wielkopolsce
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Jak informuje TVN24, służby otrzymały zgłoszenie w czwartek około godz. 9.40. Wynikało z niego, że mężczyzna został poturbowany przez zwierzęta i nie daje oznak życia. Po dotarciu ratowników na miejsce stwierdzono jego zgon.

Ciało 61-latka odnalazł jeden z jego krewnych. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że do tragedii doszło podczas wykonywania prac przy bykach. Zwierzęta miały stratować właściciela gospodarstwa.

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Według informacji przekazanych przez st. asp. Dominika Zielińskiego z policji w Wągrowcu prokurator zapoznał się z okolicznościami zdarzenia, po czym odstąpił od dalszych czynności procesowych oraz przeprowadzenia sekcji zwłok.

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