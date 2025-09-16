Serce pęka. Zmarł mały bohater z Mełpina. Felek przegrał walkę z nowotworem

Smutne wieści o śmierci Felka rozdzierają serca całej lokalnej społeczności i wszystkich, którzy śledzili jego walkę. W niedzielę, 14 września, życie zakończył zaledwie siedmioletni chłopiec z Mełpina koło Dolska. Przypomnijmy - chłopiec zmagał się on z nowotworem nerki. Jedną z ostatnich nadziei była terapia w niemieckiej klinice. Niestety, mimo prób, chemia nie przyniosła rezultatów.

Rodzina, przyjaciele i wszyscy, którzy wspierali Felka, pozostali pogrążeni w żałobie. W mediach społecznościowych Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach opublikowało wzruszające słowa:

– W ramionach dobrego Ojca w Niebie jest już nasz mały Feluś. Choć serca pękają z bólu, ufamy, że spoczywa w pokoju i otoczony jest miłością, której nic już nie zdoła przerwać. Mamy teraz swojego świętego w Niebie, który wstawia się za nami. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitewne wsparcie w tym trudnym czasie szczególnie dla Rodziców Felka.

Już wiadomo, że ostatnie pożegnanie Felka odbędzie się w czwartek, 18 września, w Mórce. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11 w kościele pw. NMP Wniebowziętej. Po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Jak przypomina "Głos Wielkopolski", historia Felka poruszyła ogromne rzesze ludzi dobrej woli. W pomoc zaangażowali się nie tylko mieszkańcy gminy Dolsk, ale również całego regionu. Na jednym z portali uruchomiono zbiórkę pieniędzy – aby rozpocząć leczenie w Niemczech, potrzebna była kwota ponad miliona złotych. Rodzina chłopca nie została z tym sama. Do akcji przyłączyli się ludzie z różnych środowisk, którzy z całego serca chcieli pomóc. W mediach społecznościowych popularność zdobył #ChallengedlaFelka – uczestnicy wykonywali pompki lub przysiady i nominowali kolejne osoby oraz instytucje, by wesprzeć zbiórkę.

Organizowano również wiele wydarzeń charytatywnych. W lutym w Dolsku, na scenie Katolickiego Domu Kultury, odbył się wyjątkowy Koncert dla Felka. Kilka tygodni później druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku zorganizowali na plaży wielki Festyn dla Felka, który zgromadził tłumy mieszkańców. Także w Śremie odbyły się specjalne akcje charytatywne, a lista wydarzeń jest znacznie dłuższa – od festynów i koncertów po kiermasze ciast.

Wszystkie te działania pokazały, jak ogromna siła tkwi w ludzkiej solidarności i empatii. Choć Felka nie udało się uratować, pamięć o nim i o zjednoczonej wokół niego społeczności pozostanie na długo. Był małym bohaterem, który poruszył serca wielu ludzi, a jego historia przypomina, że nawet w obliczu największej tragedii można odnaleźć dobro i wsparcie.