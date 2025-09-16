Oszust chciał okraść 86-latkę. Nie spodziewał się takiej reakcji! Wszystko się nagrało

2025-09-16 8:18

Podający się za „pomocnika” mężczyzna w ciągu jednego dnia oszukał troje starszych mieszkańców Konina. Wykorzystywał ich zaufanie, obiecując wypłaty dużych sum pieniędzy, ale w zamian żądał opłaty w formie rzekomego podatku. Na szczęście w jednym przypadku spryt i czujność rodziny pokrzyżowały jego plany.

  • Policja w Koninie poszukuje mężczyzny, który 10 września oszukiwał seniorów, obiecując im wysokie wypłaty w zamian za opłatę "podatku".
  • Dwóch seniorów z Konina straciło pieniądze, dając się nabrać na fałszywe obietnice oszusta.
  • 86-letnia kobieta z Konina, dzięki kamerze zamontowanej przez wnuczka, udaremniła oszustwo, krzycząc "Babcia, babcia!", co spłoszyło przestępcę.
  • Policja apeluje o ostrożność, rozmowy z seniorami i kontakt w przypadku rozpoznania sprawcy.

Policjanci z Konina prowadzą intensywne poszukiwania mężczyzny, który 10 września dopuścił się serii oszustw na seniorach. W trzech różnych mieszkaniach pojawił się pod fałszywym pretekstem pomocy i łatwego zysku. Schemat działania zawsze wyglądał podobnie – sprawca obiecywał starszym ludziom, że już wkrótce otrzymają duże wypłaty gotówki. W zamian oczekiwał od nich zapłacenia „podatku” lub opłaty wstępnej, która miała być warunkiem otrzymania rzekomej nagrody.

Dla osób starszych, często zmagających się z samotnością i niepewnością, tego typu historie brzmią przekonująco. Niestety, ufność seniorów stała się narzędziem w rękach przestępcy. Dwójka mieszkańców Konina została naciągnięta na fałszywe opowieści, a mężczyzna wzbogacił się ich kosztem.

Najbardziej nietypowy przebieg miała trzecia próba oszustwa, która wydarzyła się w mieszkaniu 86-letniej kobiety. Jej wnuczek, zaniepokojony wcześniejszymi sytuacjami, wcześniej zamontował w pokoju babci kamerę. Dzięki temu rodzina mogła na bieżąco obserwować sytuację.

Kiedy oszust zaczął plądrować mieszkanie seniorki, kobieta – widząc, że ktoś próbuje ją okraść – zareagowała stanowczo. W pewnym momencie, na nagraniu słychać było jej okrzyk: „Babcia, babcia!”. Zaskoczony i przestraszony mężczyzna w panice wybiegł z mieszkania. Dzięki jej odwadze oraz czujności rodziny kobieta nie straciła żadnych pieniędzy.

Dbajmy o naszych seniorów, rozmawiajmy z nimi i ostrzegajmy przed oszustami! – apelują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Policjanci podkreślają, że każda informacja może mieć kluczowe znaczenie w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy.

Śledczy proszą wszystkich mieszkańców, którzy mogą rozpoznać mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje w sprawie, o pilny kontakt z konińską policją. Wystarczy jeden telefon, by pomóc przerwać działalność przestępcy i uchronić kolejnych seniorów przed stratą dorobku życia.

Apel mundurowych to także przypomnienie dla rodzin – warto regularnie rozmawiać z rodzicami i dziadkami o metodach działania oszustów. To prosty krok, który może uratować ich przed poważnymi konsekwencjami.

