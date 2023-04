i Autor: Maras Serce taty Madzi i Jadzi rozpadło się na kawałki. Musi znaleźć siłę na opiekę nad niepełnosprawną Olą

Pochował już dwie córeczki

Serce taty Madzi i Jadzi rozpadło się na kawałki. Musi znaleźć siłę na opiekę nad niepełnosprawną Olą

mrok | ago 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie ma nic gorsze, jak pochowanie własnych dzieci. Niestety z tym rozdzierającym faktem musiał się pogodzić ojciec Madzi i Jadzi, Jan K. To on znalazł swoje córeczki bez życia w domu w Kobylej Górze. Jego żona przeżyła i teraz walczy o życie w szpitalu. Jej stan jest określany jako ciężki. W czwartek, 27 kwietnia odbyła się ostatnia droga dziewczynek. Teraz Jan K. musi znaleźć w sobie siłę, by móc opiekować się 19-letnią Olą. Tylko ona mu została...