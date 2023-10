Siedziała na torach, w rękach trzymała nóż. Na szczęście pomoc nadeszła w porę

Wychodzi na jaw prawda o Zbysławie C. Sąsiadka mówi o wypadku z przeszłości

Do zdarzenia doszło w środę, 18 października. Mundurowi zostali wezwani na stację Antonin, gdzie miała miejsce dramatyczna sytuacja.

- Kilka minut po godzinie 21:00 dyspozytor Zakładu Linii Kolejowych poinformował dyżurnego zmiany Posterunku Straży Ochrony Kolei w Ostrowie Wielkopolskim, że skład pociągu relacji Poznań Główny – Kępno nie może odjechać ze stacji, gdyż na torach siedzi młoda kobieta. Z jego relacji wynikało, że trzyma w ręku nóż i chce popełnić samobójstwo - informuje insp. Piotr Żłobicki ze Straży Ochrony Kolei.

Na miejsce błyskawicznie przyjechali funkcjonariusze SOK. Desperatka siedziała na torach przed stojącym na peronie pociągiem, dodatkowo w dłoni trzymała nóż i wykrzykiwała do funkcjonariuszy, aby się do niej nie zbliżali, bo odbierze sobie życie. Kobieta początkowo nie odpowiadała na pytania mundurowych i nie wyrażała chęci nawiązania rozmowy. Jednak po dłuższych namowach w końcu odrzuciła trzymany w ręce nóż, lecz nadal siedziała na torach. Podczas dalszej rozmowy mundurowi wzbudzili zaufanie kobiety i ostatecznie siłą ściągnęli ją z torów w bezpieczne miejsce.

Kobietą zajęli się wezwani na miejsce ratownicy pogotowia, którzy przekazali ją pod opiekę specjalistów. Pociąg odjechał ze stacji z 31-minutowym opóźnieniem.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

