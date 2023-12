Proboszcz Mateusz N. oskarżony o molestowanie 13-latka. Chłopiec był jego uczniem

i Autor: Grzegorz Bukala/REPORTER, shutterstock

TERAZ MA BYĆ DYREKTOREM

Skandal w Kostrzynie. Proboszcz Mateusz N. oskarżony o molestowanie 13-letniego ministranta. Chłopiec był też jego uczniem

To niewyobrażalne, co spotkało młodego ministranta z Kostrzyna! Od 2 do 12 lat więzienia grozi 39-letniemu, byłemu już proboszczowi jednej z parafii w tym mieście, który odpowie za seksualne wykorzystanie 13-letniego chłopca. Śledczych o sprawie powiadomiła poznańska kuria metropolitalna, z kolei kurię o krzywdzie 13-latka poinformowała matka dziecka.