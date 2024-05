Sławny reżyser w niecodziennej roli. Zdziwicie się, co zrobił

To była prawdziwa ulewa

Jan Komasa w nowej roli

Tym razem Jan Komasa postanowił wybrać dzieła sztuki do wystawy w ramach projektu DESA Unicum. To „Sztuka Dzisiaj. Wybór kuratora”, do którego dom aukcyjny zaprasza przedstawicieli świata kultury. Jak mówią przedstawiciele DESA UNICUM, wybór Jana Komasy na kuratora nie był przypadkowy. Sztuka od zawsze stanowiła niezwykle istotny element jego codzienności. Reżyser pochodzi z artystycznej rodziny: jego ojciec jest aktorem teatralnym i filmowym, a mama i rodzeństwo związani są ze sceną muzyczną. Jan Komasa posiada silne zawodowe i prywatne relacje ze środowiskiem artystycznym, w tym z malarzami, rysownikami, fotografami i artystami mutlidyscyplinarnymi. W swojej codziennej pracy stara się promować polską sztukę na scenie międzynarodowej, wykorzystując twórczość współczesnych, polskich artystów w scenografii swoich produkcji.

Pan Józef to najpopularniejszy maturzysta. Uczył się sam. 85-latek chce iść na studia

Jan Komasa za motyw przewodni swojej wystawy obrał temat końca świata. – Żyjemy w epoce kawy latte zmiksowanej z pyłem atomowym. Rozhuśtana sytuacja geopolityczna popycha znajomych do gorączkowego studiowania cen parceli w Algarve, Murcji czy Toskanii. Plotki medialne i biznesowe zlewają się z tematami militarnymi, razem tworząc koktajl przepompowywany przez kawiarniane konwersacje, artykuły w prasie i hałas social mediów. Aukcja w DESA Unicum stała się fantastyczną okazją, by wydobyć pewną wspólną ideę płynącą z sumy wrażliwości wielu artystów – tych nowych i tych rozpoznanych - mówi Jan Komasa.

Z respiratorem na egzamin ósmoklasisty. Dla Franka nie ma rzeczy niemożliwych! [Zdjęcia]

Jan Komasa i wystawa z jego wyboru. Gdzie oglądać?

Na wystawie “Sztuka Dzisiaj. Wybór kuratora” znalazły się 62 dzieła współczesnych polskich artystów, w tym szeroki przekrój młodych dobrze zapowiadających się twórców – debiutantów na rynku sztuki. Pracą, która zachwyciła reżysera i zainspirowała go do zbudowania całej ekspozycji wokół tematu końca świata jest obraz Bartka Otockiego bez tytułu z cyklu "Zostało mniej czasu niż się wydaje". Prezentowana praca pochodzi z cyklu przedstawiającego wybuch atomowy.

Te i inne obrazy z wyboru Jana Komasy są bezpłatne, a wystawa jest otwarta dla wszystkich. Odwiedzać ją można w dniach 21 maja - 6 czerwca w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.

Dopasuj legendarny film do reżysera. Bez 11/15 nie pokazuj się w kinie Pytanie 1 z 15 "Ojciec Chrzestny" Francis Ford Coppola Martin Scorsese Sidney Lumet Dalej