Śmierć matki i jej nowo narodzonego synka w szpitalu. Podano kluczową datę w śledztwie

W Lesznie doszło do tragedii: podczas porodu w szpitalu zmarła 33-letnia kobieta i jej nowo narodzony synek.

Prokuratura Rejonowa w Lesznie wszczęła śledztwo w tej sprawie, a na przyszły tydzień zaplanowano sekcje zwłok.

Sprawę bada również szpital, który zbiera i analizuje dokumentację medyczną, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Jak informuje Radio Eska, Prokuratura Rejonowa w Lesznie prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło 5 sierpnia w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Jana Jonstona. W trakcie porodu zmarła 33-letnia kobieta oraz jej nowo narodzony synek.

– Potwierdzam, że miało miejsce takie zdarzenie. W sprawie tej prokuratura wszczęła śledztwo. Aktualnie trwają czynności procesowe w tej sprawie. Wyjaśniamy wszelkie okoliczności zdarzenia. Na przyszły tydzień zostały zaplanowane sekcje zwłok – przekazał Radio Eska Przemysław Grześkowiak, prokurator rejonowy w Lesznie.

Ofiara tragedii to mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Miała osierocić kilkuletnie dziecko.

Sprawę bada również szpital. W oświadczeniu przesłanym do redakcji Radia Eska dyrektor placówki, Anna Jackowska, podkreśliła, że:

„Obecnie trwa zbieranie i analiza pełnej dokumentacji medycznej oraz wyjaśnianie okoliczności zdarzenia zgodnie z obowiązującymi w naszym szpitalu procedurami wewnętrznymi. Procedury te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz rzetelnego i transparentnego wyjaśnienia każdego poważnego zdarzenia medycznego. Sprawa jest dla nas niezwykle poważna i wymaga wnikliwego postępowania, dlatego do czasu zakończenia procesu wyjaśniającego Szpital WSZ w Lesznie nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy ani przekazywał szczegółowych informacji mediom” (pisownia oryginalna).

Na ostateczne ustalenia przyjdzie jeszcze poczekać, ale dramat, który rozegrał się na porodówce, wstrząsnął nie tylko rodziną zmarłej kobiety, ale również całym lokalnym środowiskiem.

