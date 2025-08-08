Tragedia podczas porodu w Lesznie. Nie żyje 33-letnia kobieta i jej dziecko!

W Lesznie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zmarła 33-letnia kobieta i jej nowonarodzone dziecko.

Prokuratura Rejonowa w Lesznie potwierdziła zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa, wszczynając śledztwo w tej sprawie.

Szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie, a sekcja zwłok ma wyjaśnić okoliczności tragedii.

Do zdarzenia miało dojść 5 sierpnia, jednak dopiero teraz sprawa została nagłośniona. Jak poinformował portal leszno24.pl, w wyniku komplikacji porodowych zmarła 33-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Najpierw życie stracił donoszony noworodek, a niedługo później – jego matka.

Zobacz: Mężczyzna odkręcił gaz w bloku i zginął! Tragedia w Grodzisku Wielkopolskim

Informację o śmierci kobiety i jej dziecka potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Lesznie. – Zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – poinformował dziennikarzy portalu Przemysław Grześkowiak, prokurator rejonowy. Nie ujawniono jednak, kto był autorem zawiadomienia. Śledczy prowadzą obecnie postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii. Sekcja zwłok kobiety i dziecka zaplanowana jest na przyszły tydzień.

Szpital również nie przekazuje szczegółów, zasłaniając się trwającym postępowaniem. W oświadczeniu przesłanym redakcji leszno24.pl, dyrektor placówki Anna Jackowska przekazała kondolencje rodzinie zmarłych i zapewniła, że trwa analiza dokumentacji medycznej oraz wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające ocenić zgodność działań z obowiązującymi procedurami.

Tragedia wstrząsnęła całą Wielkopolską i rodzi wiele pytań o przebieg porodu i reakcję personelu medycznego. Odpowiedzi mają przynieść prowadzone postępowania.

Pogrzeb Patrycji i Bruna - ofiar tragicznego wypadku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.