Mężczyzna odkręcił gaz w bloku i zginął! Tragedia w Grodzisku Wielkopolskim

- W Grodzisku Wielkopolskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 55-letni mężczyzna.
- Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i odkręcił gaz, co doprowadziło do konieczności ewakuacji 26 osób.
- Mierniki wielogazowe potwierdziły obecność gazu ziemnego w powietrzu.
- Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
– „Z budynku ewakuowano 26 osób. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu są jeszcze nasze cztery zastępy” – poinformował dyżurny.
Jak podaje portal grodzisk.naszemiasto.pl, strażacy użyli mierników wielogazowych, które wykazały obecność gazu ziemnego w powietrzu. Wśród ewakuowanych było 12 dzieci. Dzięki szybkiej interwencji nie doszło do wybuchu ani większych obrażeń wśród pozostałych mieszkańców.
Na miejscu pracowała również policja. – „Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w mieszkaniu zamknął się 55-letni mężczyzna i odkręcił gaz. Po dojeździe na miejsce służby ratunkowe ewakuowały mężczyznę, ale jego życia nie udało się uratować” – powiedział mł. asp. Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.