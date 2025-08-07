Mężczyzna odkręcił gaz w bloku i zginął! Tragedia w Grodzisku Wielkopolskim

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-07 12:50

W czwartek, 7 sierpnia, po godzinie 15:00, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Grodzisku Wielkopolskim. Jak przekazał w rozmowie z mediami oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który zamknął się w lokalu i odkręcił gaz!

Straż pożarna z Tychów ratowała 5-latka. Chłopiec... zatrzasnął się w swoim pokoju

i

Autor: Archiwum
Super Express Google News
  • W Grodzisku Wielkopolskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 55-letni mężczyzna.
  • Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i odkręcił gaz, co doprowadziło do konieczności ewakuacji 26 osób.
  • Mierniki wielogazowe potwierdziły obecność gazu ziemnego w powietrzu.
  • Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.

„Z budynku ewakuowano 26 osób. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu są jeszcze nasze cztery zastępy” – poinformował dyżurny.

Jak podaje portal grodzisk.naszemiasto.pl, strażacy użyli mierników wielogazowych, które wykazały obecność gazu ziemnego w powietrzu. Wśród ewakuowanych było 12 dzieci. Dzięki szybkiej interwencji nie doszło do wybuchu ani większych obrażeń wśród pozostałych mieszkańców.

Na miejscu pracowała również policja. – „Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w mieszkaniu zamknął się 55-letni mężczyzna i odkręcił gaz. Po dojeździe na miejsce służby ratunkowe ewakuowały mężczyznę, ale jego życia nie udało się uratować” – powiedział mł. asp. Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Polecany artykuł:

Awantura domowa w Kaliszu. Zatrzymano mężczyznę. Nieoficjalnie: to przewodniczą…

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Świętokrzyskie. Ulewa w Kielcach, podtopienia oraz interwencje straży
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRODZISK WIELKOPOLSKI