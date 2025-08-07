Awantura domowa w Kaliszu. Zatrzymano mężczyznę. Nieoficjalnie: to przewodniczący Rady Miasta

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-07 11:28

Policjanci z Kalisza interweniowali w sprawie domowej awantury, której uczestnikiem miał być nietrzeźwy 66-latek. Według ustaleń portalu wlkp24.info, zatrzymanym może być przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

Autor: Anna Kisiel/Super Express
  • W Kaliszu doszło do interwencji domowej, podczas której zatrzymano 66-letniego mężczyznę.
  • Mężczyzna miał być agresywny, pod wpływem alkoholu i kierować groźby karalne wobec funkcjonariuszy.
  • Według nieoficjalnych ustaleń, zatrzymany to przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach w Kaliszu. Jak informuje portal wlkp24.info, mundurowi zostali wezwani do jednego z mieszkań, gdzie doszło do awantury domowej. Na miejscu zastali 66-letniego mężczyznę, który – według relacji – miał być agresywny i pod wpływem alkoholu.

Podczas interwencji mężczyzna miał kierować groźby karalne wobec funkcjonariuszy. Ostatecznie został zatrzymany.

Jak podaje wlkp24.info, z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zatrzymany to przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który w ostatnich wyborach samorządowych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawy na razie nie skomentował ani kaliski Urząd Miasta, ani samorządowiec. Policja również nie udziela dodatkowych informacji na temat tożsamości zatrzymanego.

Na ten moment nie wiadomo, czy wobec mężczyzny zostaną postawione zarzuty.

AWANTURA DOMOWA
DOMOWA AWANTURA