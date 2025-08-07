Tragiczny pożar mieszkania w Trzemesznie. W środku znaleziono zwłoki!

W Trzemesznie doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego przy ul. Toruńskiej.

Strażacy znaleźli w środku ciało 72-letniego, niepełnosprawnego mężczyzny.

Wstępną przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (7 sierpnia), tuż przed godziną 6:00 rano. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej w Trzemesznie. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki OSP Trzemeszno oraz JRG Gniezno.

Po dotarciu służb ratunkowych okazało się, że ogień objął jedno z pomieszczeń w parterowym domu jednorodzinnym. W trakcie działań gaśniczych strażacy odnaleźli w środku ciało mężczyzny. Jak przekazuje portal gniezno24.pl, był to 72-letni, niepełnosprawny mieszkaniec, który poniósł śmierć na skutek zdarzenia.

Pożar został szybko opanowany, jednak mimo sprawnej akcji ratunkowej, nie udało się uratować życia poszkodowanego. Jak informuje lokalne portale, wstępną przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej.

Na miejscu wciąż pracują służby. Śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, przy współpracy z biegłym z zakresu pożarnictwa. Celem postępowania będzie ustalenie dokładnych przyczyn i przebiegu pożaru.