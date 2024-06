Śmierć młodego księdza na plebanii. Proboszcz zabiera głos, mówi o spotkaniu

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 czerwca na teren parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 10:31. Policję zawiadomił proboszcz, który usłyszał wystrzał. Jak udało się ustalić, zmarły wikariusz miał pozwolenie na broń, ale funkcjonariusze muszą ustalić, czy to z jego broni doszło do postrzelenia i czy to mężczyzna sam się ranił.

W sprawie zdarzenie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z proboszczem parafii. Ks. Jarosław Gzik przyznał, że widział się z wikariuszem Robertem O. przed poranną mszą w sobotę. Wyjaśnił, że o godzinie 10.00 miał zaplanowane spotkanie z ministrantami, na którym ostatecznie się nie pojawił. Wówczas zaniepokojony proboszcz poszedł do jego mieszkania. Wtedy znalazł martwego duchownego.

W toku śledztwa wyszło na jaw, że ks. Robert miał wiatrówkę, ale to nie z tej broni padł strzał. "Fakt" nieoficjalnie ustalił, że śmiertelny wystrzał padł z repliki zabytkowego pistoletu czarnoprochowego, na który nie trzeba mieć pozwolenia.

Policjanci w dalszym ciągu nie potwierdzają informacji, czy doszło do samobójstwa. Proboszcz parafii, gdzie doszło do tragedii utrzymuje, że w mieszkaniu wikarego nie było nikogo poza samym ks. Robertem.

Sprawą zajęła się już prokuratura.

