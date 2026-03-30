Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Piłą! 22-latek zginął na miejscu

Anna Kisiel
2026-03-30 8:16

Kolejna tragedia na drogach woj. wielkopolskiego. W niedzielne popołudnie (29 marca) w miejscowości Wieleń doszło do tragicznego wypadku drogowego. 22-letni motocyklista zginął na miejscu. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez policję i prokuraturę.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie / Materiały prasowe
Super Express Google News

W niedzielę, 29 marca o godzinie 16:50 w Wieleniu, na ulicy Jana Pawła II w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2, doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem motocykla. Jak przekazała policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki KTM, 22-letni mieszkaniec gminy Wieleń, zginął na miejscu zdarzenia.

Na tę chwilę przyczyny wypadku nie są znane. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratura Rejonowa w Trzciance, którzy prowadzili czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Droga w obu kierunkach była całkowicie zablokowana. 

Policja apelowała do kierowców motocykli o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Wraz z nadejściem cieplejszych dni i sprzyjającej pogody coraz więcej osób decyduje się na jazdę jednośladami, jednak – jak podkreślają funkcjonariusze – nie może to oznaczać brawury czy braku rozwagi. Mundurowi przypominają, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od umiejętności, ale także od odpowiedzialności, dostosowania prędkości do warunków oraz zachowania szczególnej uwagi wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

