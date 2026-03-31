Śmiertelny wypadek na DK11 w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latek!

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Rogaszyce na drodze krajowej nr 11. Jak informuje Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, w wypadku brał udział samochód osobowy oraz motocykl.

Ze wstępnych ustaleń, do których dotarł portal Ostrow24.tv wynika, że około godziny 14:55, 59-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, kierująca samochodem marki Renault, podczas włączania się do ruchu wykonała nieprawidłowy manewr. W wyniku tego doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklistą.

Siła uderzenia była na tyle duża, że 17-letni mieszkaniec Ostrzeszowa zginął na miejscu. Kierująca samochodem została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja, która pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego tragicznego wypadku.

Droga krajowa nr 11 w rejonie zdarzenia była całkowicie zablokowana, a dla kierowców wyznaczono objazdy.