W gminie Sośnie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 72-latka była więziona przez kilkanaście godzin.

Kobieta zdołała uciec i wezwać służby, a policja odnalazła ją wychłodzoną i z obrażeniami w lesie.

Zatrzymano 22-latka i jego 49-letniego ojca, którzy pod wpływem alkoholu usłyszeli zarzuty rozboju i pozbawienia wolności.

Co doprowadziło do tego wstrząsającego aktu i jaka kara czeka sprawców?

Sośnie. Ojciec i syn więzili 72-latkę przez kilkanaście godzin

Zarzut rozboju i pozbawienia wolności usłyszeli 22-latek i jego 49-letni ojciec. Obaj mężczyźni więzili w jednej z miejscowości w gminie Sośnie przez kilkanaście godzin kobietę - do zdarzenia doszło w sobotę, 18 października - ale poszkodowanej udało się uciec. 72-latka sama wezwała na miejsce służby ratownicze.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. W czasie dojazdu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z 72-latką, która przekazywała informacje o swoim położeniu. Dzięki temu policjanci szybko odnaleźli ją w dukcie leśnym. Kobieta była roztrzęsiona, wychłodzona i miała widoczne obrażenia ciała. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - poinformowała policja w Ostrowie Wielkopolskim.

Wkrótce później mundurowi zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego: obaj byli nietrzeźwi, wulgarni i nie podporządkowywali się poleceniom funkcjonariuszy. Zostali obezwładnieni i przewiezieni do policyjnego aresztu. Od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań. Po przedstawieniu zarzutów prokuratura zawnioskowała również o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.