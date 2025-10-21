Przerażona i ranna kobieta uciekła do lasu. 22-latek i jego ojciec więzili ją przez kilkanaście godzin!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-21 22:52

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali dwóch mężczyzn: ojca i syna, którzy przez kilkanaście godzin więzili w domu w gminie Sośnie kobietę. O szczegółach zdarzenia mundurowi poinformowali we wtorek, 21 października. Przetrzymywanej przez 22-i 49-latka poszkodowanej udało się uciec do pobliskiego lasu. 72-latka została znaleziona roztrzęsiona, wychłodzona i z obrażeniami ciała.

Sośnie. Kobieta więziona przez kilkanaście godzin. Ojciec i syn zatrzymani

i

Autor: KPP w Ostrowie Wlkp./ Materiały prasowe Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali dwóch mężczyzn: ojca i syna, którzy przez kilkanaście godzin więzili w domu w gminie Sośnie kobietę
  • W gminie Sośnie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 72-latka była więziona przez kilkanaście godzin.
  • Kobieta zdołała uciec i wezwać służby, a policja odnalazła ją wychłodzoną i z obrażeniami w lesie.
  • Zatrzymano 22-latka i jego 49-letniego ojca, którzy pod wpływem alkoholu usłyszeli zarzuty rozboju i pozbawienia wolności.
  • Co doprowadziło do tego wstrząsającego aktu i jaka kara czeka sprawców?

Sośnie. Ojciec i syn więzili 72-latkę przez kilkanaście godzin

Zarzut rozboju i pozbawienia wolności usłyszeli 22-latek i jego 49-letni ojciec. Obaj mężczyźni więzili w jednej z miejscowości w gminie Sośnie przez kilkanaście godzin kobietę - do zdarzenia doszło w sobotę, 18 października - ale poszkodowanej udało się uciec. 72-latka sama wezwała na miejsce służby ratownicze.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. W czasie dojazdu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z 72-latką, która przekazywała informacje o swoim położeniu. Dzięki temu policjanci szybko odnaleźli ją w dukcie leśnym. Kobieta była roztrzęsiona, wychłodzona i miała widoczne obrażenia ciała. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - poinformowała policja w Ostrowie Wielkopolskim.

Wkrótce później mundurowi zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego: obaj byli nietrzeźwi, wulgarni i nie podporządkowywali się poleceniom funkcjonariuszy. Zostali obezwładnieni i przewiezieni do policyjnego aresztu. Od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań. Po przedstawieniu zarzutów prokuratura zawnioskowała również o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.

Rozbój w parku Jalu Kurka w Krakowie

Polecany artykuł:

32-latka zginęła w rezerwacie Ślichowice! Policja mówi o kilku teoriach dotyczą…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORWANIE
WIELKOPOLSKA