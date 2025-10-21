Tragedia w rezerwacie Ślichowice w Kielcach: 32-letnia kobieta nie żyje.

Wstępne hipotezy policji obejmują zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i próbę samobójczą.

Świadek zgłosił zsunięcie się ze skały i wpadnięcie do wody, jednak szczegóły zdarzenia wciąż pozostają niewyjaśnione.

Co doprowadziło do śmierci kobiety? Śledztwo prokuratury ma wyjaśnić okoliczności.

Kielce. 32-latka zginęła w rezerwacie Ślichowice

Do śmierci 32-latki w rezerwacie Ślichowice w Kielcach nie musiało dojść wskutek wypadku, bo policja zakłada m.in., że kobieta mogła targnąć się na swoje życie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 października, po godz. 15. Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, świadek zdarzenia poinformował w zgłoszeniu o osobie, która ześlizgnęła się ze skały i wpadła do wody.

Na miejscu pojawili się m.in. strażacy, którzy wyciągnęli kobietę z wody i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

- Pomimo długo trwającej reanimacji życia 32-letniej mieszkanki naszego miasta nie udało się uratować - przekazała Perkowska-Kiepas.

Funkcjonariusze prowadzili na miejscu zdarzenia czynności pod nadzorem prokuratury.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.