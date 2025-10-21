32-latka zginęła w rezerwacie Ślichowice! Policja mówi o kilku teoriach dotyczących tragedii

Michał Michalak
2025-10-21 22:18

32-latka zginęła w poniedziałek, 20 października, na terenie rezerwatu Ślichowice w Kielcach. Po godz. 15 świadek zdarzenia wezwał służby ratownicze, przekazując, że ktoś ześlizgnął się ze skały do zbiornika wodnego. Poszkodowana wyłowili z akwenu strażacy, rozpoczynając reanimację, która nie przyniosła skutku. Policja w Kielcach ma kilka teorii dotyczących przyczyn tragedii.

Kielce. 32-latka zginęła w rezerwacie Ślichowice

Autor: KMP w Kielcach/ Materiały prasowe
  • Tragedia w rezerwacie Ślichowice w Kielcach: 32-letnia kobieta nie żyje.
  • Wstępne hipotezy policji obejmują zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i próbę samobójczą.
  • Świadek zgłosił zsunięcie się ze skały i wpadnięcie do wody, jednak szczegóły zdarzenia wciąż pozostają niewyjaśnione.
  • Co doprowadziło do śmierci kobiety? Śledztwo prokuratury ma wyjaśnić okoliczności.

Kielce. 32-latka zginęła w rezerwacie Ślichowice

Do śmierci 32-latki w rezerwacie Ślichowice w Kielcach nie musiało dojść wskutek wypadku, bo policja zakłada m.in., że kobieta mogła targnąć się na swoje życie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 października, po godz. 15. Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, świadek zdarzenia poinformował w zgłoszeniu o osobie, która ześlizgnęła się ze skały i wpadła do wody.

Na miejscu pojawili się m.in. strażacy, którzy wyciągnęli kobietę z wody i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. 

- Pomimo długo trwającej reanimacji życia 32-letniej mieszkanki naszego miasta nie udało się uratować - przekazała Perkowska-Kiepas.

Funkcjonariusze prowadzili na miejscu zdarzenia czynności pod nadzorem prokuratury.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Zbrodnia w Minodze w Małopolsce

