30-latka zabiła partnera. Przerażające wieści po sekcji zwłok! Tragedia pod Pleszewem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-21 20:56

Zarzut zabójstwa partnera, ale z zamiarem bezpośrednim, usłyszała 30-latka z Kościelnej Wsi pod Pleszewem. Taką decyzję podjęła prokuratura, kierując się m.in. wynikami sekcji zwłok. Zdaniem śledczych kobieta, mimo znajdowania się w stanie nietrzeźwości, umyślnie zaatakowała 28-latka, licząc się z jego śmiercią. Podejrzana nie przyznała się do winy, kwestionując ustalenia prokuratury.

Tragiczny finał kłótni w Wielkopolsce! 30-latka śmiertelnie raniła partnera prosto w serce

i

Autor: policja/ Materiały prasowe Zarzut zabójstwa partnera, ale z zamiarem bezpośrednim, usłyszała 30-latka z Kościelnej Wsi pod Pleszewem
  • Tragiczne wydarzenie w Kościelnej Wsi: 30-latka została zatrzymana po śmierci partnera.
  • Mężczyzna zginął od ran zadanych nożem, a jego dziewczyna była nietrzeźwa.
  • Prokuratura postawiła jej zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Co ujawniła sekcja zwłok i inne dowody?

Tragedia w Kościelnej Wsi. Zarzut zabójstwa dla 30-latki

30-latka z Kościelnej Wsi przedstawiła swoją wersję wydarzeń dotyczących śmierci jej partnera w ich mieszkaniu w niedzielę, 19 października - informuje pleszew.naszemiasto.pl. 28-latek zginął od dwóch ran zadanych nożem kuchennym, w tym jedną w klatkę piersiową. Jego dziewczyna została zatrzymana na miejscu zdarzenia, mając we krwi 1,2 promila alkoholu. Według ustaleń prokuratury w lokum doszło do awantury. 

Zdaniem śledczych 30-latka nie tylko zabiła mężczyznę, ale zrobiła to z zamiarem bezpośrednim, tj. celowo atakując denata i licząc się z jego śmiercią. 

Wszystkie czynności odbywające się w prokuratorze poprzedzone były sądowo-lekarską sekcją zwłok. Prokurator przeprowadził ją dziś we wczesnych godzinach rannych z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, ustalając bezpośrednią przyczynę zgonu - powiedział Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, którego cytuje pleszew.naszemiasto.pl.

Jak dodaje śledczy, o tym, że podejrzana działała z zamiarem bezpośrednim, świadczy ponadto "bezstronny materiał dowodowy", w tym obrażenia, jakich doznał 28-latek. W toku postępowanie nadal będą badane ślady biologiczne i kryminalistyczne zabezpieczone na miejscu zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety, który nie został jeszcze rozpatrzony przez sąd.

Zbrodnia w Barciach

Polecany artykuł:

55-letni Grzegorz zdobył szczyt w Tatrach i zaginął! Turysta poszukiwany
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZARZUTY
ZABÓJSTWO
PLESZEW