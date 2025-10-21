Tragiczne wydarzenie w Kościelnej Wsi: 30-latka została zatrzymana po śmierci partnera.

Mężczyzna zginął od ran zadanych nożem, a jego dziewczyna była nietrzeźwa.

Prokuratura postawiła jej zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Co ujawniła sekcja zwłok i inne dowody?

Tragedia w Kościelnej Wsi. Zarzut zabójstwa dla 30-latki

30-latka z Kościelnej Wsi przedstawiła swoją wersję wydarzeń dotyczących śmierci jej partnera w ich mieszkaniu w niedzielę, 19 października - informuje pleszew.naszemiasto.pl. 28-latek zginął od dwóch ran zadanych nożem kuchennym, w tym jedną w klatkę piersiową. Jego dziewczyna została zatrzymana na miejscu zdarzenia, mając we krwi 1,2 promila alkoholu. Według ustaleń prokuratury w lokum doszło do awantury.

Zdaniem śledczych 30-latka nie tylko zabiła mężczyznę, ale zrobiła to z zamiarem bezpośrednim, tj. celowo atakując denata i licząc się z jego śmiercią.

- Wszystkie czynności odbywające się w prokuratorze poprzedzone były sądowo-lekarską sekcją zwłok. Prokurator przeprowadził ją dziś we wczesnych godzinach rannych z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, ustalając bezpośrednią przyczynę zgonu - powiedział Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, którego cytuje pleszew.naszemiasto.pl.

Jak dodaje śledczy, o tym, że podejrzana działała z zamiarem bezpośrednim, świadczy ponadto "bezstronny materiał dowodowy", w tym obrażenia, jakich doznał 28-latek. W toku postępowanie nadal będą badane ślady biologiczne i kryminalistyczne zabezpieczone na miejscu zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety, który nie został jeszcze rozpatrzony przez sąd.