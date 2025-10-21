55-letni Grzegorz zdobył szczyt w Tatrach i zaginął! Turysta poszukiwany

2025-10-21 20:15

W Tatrach trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza. Ratownicy górscy z Polski i Słowacji przeczesują szlaki w poszukiwaniu 55-letniego Grzegorza Samodera z Nowego Sącza. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, 20 października, po zdobyciu Bystrej, najwyższego szczytu Tatr Zachodnich. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną, która zgłosiła jego zaginięcie.

Tatry. Zaginął turysta z Nowego Sącza

Autor: KMP w Nowym Sączu/ Materiały prasowe
  • 55-letni mieszkaniec Nowego Sącza zaginął podczas wędrówki w Tatrach, po tym jak wysłał zdjęcie ze szczytu Bystra.
  • Ostatni kontakt z mężczyzną miał miejsce 20 października około godziny 13.30, kiedy to przesłał fotografię.
  • Policja i rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu Grzegorza Samodera. Zobacz rysopis i numer, pod który należy dzwonić z informacjami.

Zawiadomienie ws. zaginięcia 55-latka zostało złożone w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu we wtorek, 21 października. Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna 20 października br. wybrał się w Tatry na szlak w kierunku szczytu Bystra na Słowacji, pozostawiając swój samochód na parkingu przy Račkovej Dolinie w pobliżu słowackiej miejscowości Pribylina. Około godziny 13:30 przesłał do rodziny zdjęcie wykonane na szczycie. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu.

Rodzina i Policja proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Grzegorza Samodera, 55-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który zaginął na terenie Tatr - apelują mundurowi z Nowego Sącza.

Mężczyzna był ubrany w niebieską kurtkę sportową, czarną czapkę, szare spodnie trekkingowe oraz czarne buty trekkingowe. Miał przy sobie szary plecak trekkingowy.

Rysopis zaginionego:

  • około 180 cm wzrostu,
  • średnia budowa ciała,
  • oczy brązowe,
  • łysy.

Znaki szczególne: brązowe znamię po prawej stronie czoła. - Wszelkie informacje dotyczące zaginionego prosimy przekazywać na numer alarmowy 112, 47 833 4630 (Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu), 18 206 34 44 (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) lub 18300 (Horská záchranná služba). Każda informacja może przyczynić się do odnalezienia zaginionego - apelują mundurowi.

2025_03_14_Lawina w Tatrach

