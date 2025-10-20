Tragiczny finał kłótni w Wielkopolsce! 30-latka śmiertelnie raniła partnera prosto w serce

W Kościelnej Wsi doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.

30-letnia kobieta podczas kłótni śmiertelnie ugodziła nożem swojego 28-letniego partnera.

Sprawczyni została zatrzymana i w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu.

Co doprowadziło do tak dramatycznego finału zwykłej rozmowy?

O tragedii poinformowała pleszewska policja. Dramat rozegrał się w niedzielny wczesny wieczór (19 października) na osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi. Zwykła rozmowa zamieniła się w kłótnię i wtedy 30-letnia kobieta chwyciła za nóż i ugodziła nim swojego partnera prosto w serce. Chociaż szybko wezwano pomoc do zaatakowanego młodego mężczyzny, lekarzom nie udało się go uratować. Pomimo reanimacji 28-latek zmarł.

Prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że kobieta natychmiast została zatrzymana i trwają z nią niezbędne czynności. Jak podaje policja, w chwili zatrzymania była pod wpływem alkoholu. - Badanie wykazało około 1,2 promila w organizmie - mówi asp. szt. Monika Kołaska z pleszewskiej policji.

Mieszkańcy Kościelnej Wsi są w szoku, że doszło do zabójstwa. - Niewyobrażalna tragedia - mówi Super Expressowi jedna z mieszkanek Kościelnej Wsi.