Tragiczny finał kłótni w Wielkopolsce! 30-latka śmiertelnie raniła partnera prosto w serce

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-20 12:38

Tragedia w Kościelnej Wsi pod Pleszewem (woj.wielkopolskie). 30-latka rzuciła się z nożem na swojego partnera. Mężczyzna nie żyje. Szczegóły w artykule.

Tragiczny finał kłótni w Wielkopolsce! 30-latka śmiertelnie raniła partnera prosto w serce

i

Autor: policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Kościelnej Wsi doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • 30-letnia kobieta podczas kłótni śmiertelnie ugodziła nożem swojego 28-letniego partnera.
  • Sprawczyni została zatrzymana i w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu.
  • Co doprowadziło do tak dramatycznego finału zwykłej rozmowy?

O tragedii poinformowała pleszewska policja. Dramat rozegrał się w niedzielny wczesny wieczór (19 października) na osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi. Zwykła rozmowa zamieniła się w kłótnię i wtedy 30-letnia kobieta chwyciła za nóż i ugodziła nim swojego partnera prosto w serce. Chociaż szybko wezwano pomoc do zaatakowanego młodego mężczyzny, lekarzom nie udało się go uratować. Pomimo reanimacji 28-latek zmarł.

Zobacz także: Mateusz stracił żonę i dwie córeczki. Jego słowa łamią serce: „Sercem i duszą jestem z Wami…”

Prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że kobieta natychmiast została zatrzymana i trwają z nią niezbędne czynności. Jak podaje policja, w chwili zatrzymania była pod wpływem alkoholu. - Badanie wykazało około 1,2 promila w organizmie - mówi asp. szt. Monika Kołaska z pleszewskiej policji.

Mieszkańcy Kościelnej Wsi są w szoku, że doszło do zabójstwa. - Niewyobrażalna tragedia - mówi Super Expressowi jedna z mieszkanek Kościelnej Wsi.

Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki