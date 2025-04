Idealne miejsce do życia w Polsce

Poznań. Strzały na os. Chrobrego w czasie pościgu

Strzały na os. Chrobrego w Poznaniu obudziły mieszkańców w sobotę, 19 kwietnia, w późnych godzinach wieczornych. Ok. godz. 23.50 policjanci zostali wezwali do dwojga ludzi, którzy mieli zakłócać ciszę nocną. Patrol namierzył 19-latkę i 21-latkę i wylegitymował obydwoje. W tym czasie okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary, ale ten nie miał zamiaru podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy i zaczął uciekać.

- W czasie pościgu policjanci oddali dwa strzały ostrzegawcze, w powietrze, i zatrzymali 21-latka, jak i jego towarzyszkę. Nikomu nic się nie stało - przekazał "Super Expressowi" mł. asp. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.