Syn i wnuk więzili 72-letnią Annę w domu! Urządzili kobiecie prawdziwe tortury

Jak informuje policja w Ostrowie Wielkopolskim, dramat rozegrał się w sobotę, 18 października, w domu należącym do 72-letniej kobiety. Anna Ł. przyjechała tam swoim białym BMW. – Pani Anna już od dawna chce, żeby syn i wnuk wynieśli się z jej domu – mówi znajoma rodziny portalowi Super Express. Witold i Konrad nie zamierzali się wyprowadzać, choć syn buduje się na działce obok.

Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyźni wspólnie przez kilkanaście godzin pozbawili kobietę wolności oraz dokonali rozboju. – Witold z Konradem bili swoją matkę i babcię po całym ciele kablem, szarpali za włosy, straszyli też, że zrobią jej krzywdę… szlifierką kątową – informuje policja. 72-latce udało się w końcu uciec do pobliskiego lasu, gdzie wezwała służby ratunkowe.

– Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. W czasie dojazdu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z 72-latką, która przekazywała informacje o swoim położeniu. Dzięki temu policjanci szybko odnaleźli ją w dukcie leśnym. Kobieta była roztrzęsiona, wychłodzona i miała widoczne obrażenia ciała. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego – przekazała policja.

Po udzieleniu pomocy 72-latce, funkcjonariusze zatrzymali syna i wnuka. – Obaj byli nietrzeźwi, wulgarni i nie podporządkowywali się poleceniom funkcjonariuszy. Zostali obezwładnieni i przewiezieni do policyjnego aresztu. Od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła również wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Jak podkreślają mundurowi, zdarzenie miało miejsce na tle sporu o własność domu – Anna Ł. od lat domagała się wyprowadzki syna i wnuka, którzy nie chcieli się podporządkować jej woli.