Syn i wnuk więzili 72-letnią Annę w domu! Urządzili kobiecie prawdziwe tortury

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2025-10-22 12:40

Sceny grozy w gminie Sośnie pod Ostrowem Wielkopolskim. 72-letnia Anna Ł., która przyjechała do rodzinnego domu z Niemiec, została przez kilkanaście godzin więziona i brutalnie pobita przez swojego syna Witolda (49 l.) i wnuka Konrada (22 l.). Poszkodowanej udało się uciec do lasu i wezwać pomoc.

Syn i wnuk więzili 72-letnią Annę w domu! Urządzili kobiecie prawdziwe tortury

i

Autor: KPP Ostrów Wielkopolski, Facebook/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Jak informuje policja w Ostrowie Wielkopolskim, dramat rozegrał się w sobotę, 18 października, w domu należącym do 72-letniej kobiety. Anna Ł. przyjechała tam swoim białym BMW. – Pani Anna już od dawna chce, żeby syn i wnuk wynieśli się z jej domu – mówi znajoma rodziny portalowi Super Express. Witold i Konrad nie zamierzali się wyprowadzać, choć syn buduje się na działce obok.

Zobacz: Przerażona i ranna kobieta uciekła do lasu. 22-latek i jego ojciec więzili ją przez kilkanaście godzin!

Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyźni wspólnie przez kilkanaście godzin pozbawili kobietę wolności oraz dokonali rozboju.Witold z Konradem bili swoją matkę i babcię po całym ciele kablem, szarpali za włosy, straszyli też, że zrobią jej krzywdę… szlifierką kątową – informuje policja. 72-latce udało się w końcu uciec do pobliskiego lasu, gdzie wezwała służby ratunkowe.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon. W czasie dojazdu pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z 72-latką, która przekazywała informacje o swoim położeniu. Dzięki temu policjanci szybko odnaleźli ją w dukcie leśnym. Kobieta była roztrzęsiona, wychłodzona i miała widoczne obrażenia ciała. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego – przekazała policja.

Po udzieleniu pomocy 72-latce, funkcjonariusze zatrzymali syna i wnuka. – Obaj byli nietrzeźwi, wulgarni i nie podporządkowywali się poleceniom funkcjonariuszy. Zostali obezwładnieni i przewiezieni do policyjnego aresztu. Od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła również wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Jak podkreślają mundurowi, zdarzenie miało miejsce na tle sporu o własność domu – Anna Ł. od lat domagała się wyprowadzki syna i wnuka, którzy nie chcieli się podporządkować jej woli.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
OSTRÓW WLKP