System nie zdążył pomóc, doszło do tragedii. W mieszkaniu znaleziono ciała ojca i syna! Te informacje szokują

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-11-07 15:11

Przerażająca tragedia. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - w mieszkaniu na poznańskich Ratajach - znalazł zwłoki 76-letniego ojca i jego 46-letniego syna, którymi się opiekował. Senior sam odebrał sobie życie. Dlaczego zmarł 46-letni syn? Tego wciąż nie wiadomo. Młodszy mężczyzna miała jednak trafić w najbliższym czasie do państwowego domu opieki. Szczegóły w artykule.

Super Express Google News

Tragedia w Poznaniu. Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu

W bloku przy ul. Katowickiej pracownik socjalny MOPR bywał u swoich podopiecznych: 76-letni emeryt mieszkał tam ze swoim 46-letnim synem, który był osobą z niepełnosprawnością. Rodzina objęta była opieką, bo mężczyzna ze względu na swój wiek miał coraz więcej trudności, żeby opiekować się synem z czterokończynowym porażeniem. We wtorek, 6 listopada pracownik socjalny jak co dzień wszedł do mieszkania.

Niestety, lokatorzy nie dawali oznak życia. Ciało 46-latka było na wózku. Co do śmierci seniora - nie ma wątpliwości - że doszło do niej w sposób nagły i zaplanowany, na pewno jednak nikt nie przyczynił się do ich śmierci, bo mieszkanie zamknięte było od środka. Młodszy mężczyzna nie miał żadnych widocznych obrażeń na ciele, które świadczyłyby o tym, że został zamordowany. Teraz zagadkę tajemniczych zgonów będą musieli rozwikłać śledczy. Wiadomo, że 46-latek miał zostać umieszczony w domu opieki, bo jego tata nie dawał już sobie rady z codzienną pielęgnacją chorego syna.

Syn miał trafić do DPS-u. Nie zdążył

Jak poinformowała media Bogna Kisiel, rzeczniczka MOPR to ojciec w 2023 roku poprosił o pomoc w umieszczeniu chorego syna, który był ubezwłasnowolniony, w domu pomocy społecznej, ponieważ sam nie był już w stanie zapewnić mu właściwej opieki. 

Polecany artykuł:

Tragedia w Poznaniu! W mieszkaniu znaleziono zwłoki ojca i syna
Tragedia w Poznaniu! W mieszkaniu znaleziono zwłoki ojca i syna
5 zdjęć

Wiadomo, że decyzja o skierowaniu młodszego mężczyzny do DPS-u została już wydana przez sąd po opinii biegłych, jednak proces - zgodnie z obowiązującymi procedurami - trwał. Wiadomo też, że pracownik MOPR odwiedził rodzinę jeszcze dzień przed tragedią i wtedy nic nie zapowiadało, że stanie się coś tak potwornego. Rodzinie i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia.

Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki