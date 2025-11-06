Tragedia w Poznaniu! W mieszkaniu znaleziono zwłoki ojca i syna

Do tragedii doszło w czwartek, 6 listopada, około godziny 9:00.

- Od godz. 9:00 jesteśmy w jednym z mieszkań na ul. Katowickiej, gdzie odkryto zwłoki dwóch osób – przekazał w komunikacie mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, cytowany przez Radio ZET.

W mieszkaniu znaleziono ciała mężczyzn w wieku 79 i 46 lat. Jak ustalili policjanci, to ojciec i syn. 46-latek był osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. - Zgłoszenie otrzymaliśmy od pracownika socjalnego, który opiekował się tymi osobami od 1,5 roku i ich odwiedzał regularnie – przekazał mł. insp. Borowiak w rozmowie z dziennikarzami.

Na miejscu pracuje ekipa śledcza Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzn.

Jak podało Radio Poznań, 46-latek nie miał żadnych obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że jego 79-letni ojciec targnął się na życie. Czekamy na potwierdzenie tych informacji!

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.