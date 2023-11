Szaleniec zacisnął ręce na szyi Julii. Daria i Maria zginęły tylko dlatego, że się obudziły

Mieszkańcy Puszczykowa mówią obecnie przede wszystkim o morderstwie. Nie trudno się domyślić, że są w szoku. W sobotę (18 listopada 2023) rzecznik wielkopolskiej policji, mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował o znalezieniu zwłok trzech osób. Ustalenia są wstrząsające - Serhii T. miał udusić żonę i dwie córeczki. Dramat rodziny zaczął się wiele miesięcy wcześniej - Ukrainiec regularnie pił alkohol, kłócił się z żoną o swoje długi, nie miał pracy. Julia prosiła go o zmianę. Serhii miał tego dość, więc zaplanował zabójstwo. - Powiedział, że w dniu zabójstwa również spożywał alkohol - przekazał nam Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Niestety, Serhii wcielił swój makabryczny plan w życie. Gdy Julia zasnęła, przyszedł do niej i zacisnął ręce na jej szyi. Kobieta nie miała żadnych szans. Na swoje nieszczęście, tej nocy obudziły się Daria (4,5 l.) i Maria (1,5 l.). 42-latek zupełnie oszalał i swoim córeczkom zrobił to samo, co ich mamie. Starszego synka Julii T. - jedenastolatka z poprzedniego związku kobiety - mężczyzna oszczędził. - Powiedział śledczym, że go nie zabił, ponieważ to nie było jego dziecko - powiedział dziennikarce "Super Expressu" Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Serhii przyznał się do wszystkiego. Gdy prokurator zapytał, czy tego żałuje, po prostu się popłakał. Grozi mu dożywocie. Pogrążonej w żałobie rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.